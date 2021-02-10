Минсельхоз попросил пустить в РФ мигрантов для сезонных полевых работ

14:12 Источник: РБК

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году. С копией поручения от 8 февраля ознакомился РБК, представитель вице-премьера подтвердила подлинность документа.

С просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в отечественный агропром к вице-премьеру обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Ряд процессов в сельском хозяйстве требует дополнительного привлечения сезонных рабочих из-за рубежа, у которых есть необходимый опыт, знания и навыки, указал чиновник в письме вице-премьеру (копия есть у РБК). В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что о привлечении иностранных рабочих для дальнейшего развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году просили ряд представителей регионов и отраслевого сообщества.

Въезд иностранных граждан Россия ограничила из-за пандемии еще в марте 2020 года: запрет, изначально введенный до 1 мая, был продлен на неопределенный срок.