Минсельхоз попросил пустить в РФ мигрантов для сезонных полевых работ
14:12 10.02.2021 Источник: РБК
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении иностранных рабочих для проведения сезонных работ в сельском хозяйстве в 2021 году. С копией поручения от 8 февраля ознакомился РБК, представитель вице-премьера подтвердила подлинность документа.
С просьбой посодействовать привлечению иностранных рабочих в отечественный агропром к вице-премьеру обратился первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. Ряд процессов в сельском хозяйстве требует дополнительного привлечения сезонных рабочих из-за рубежа, у которых есть необходимый опыт, знания и навыки, указал чиновник в письме вице-премьеру (копия есть у РБК). В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что о привлечении иностранных рабочих для дальнейшего развития АПК и максимально качественного проведения сезонных работ в 2021 году просили ряд представителей регионов и отраслевого сообщества.
Въезд иностранных граждан Россия ограничила из-за пандемии еще в марте 2020 года: запрет, изначально введенный до 1 мая, был продлен на неопределенный срок.
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