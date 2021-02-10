Госдума приняла закон о штрафах за несоблюдение закона "о суверенном интернете"

14:32 Источник: Интерфакс

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, финальном чтении закон о штрафах до 6 млн рублей за неисполнение операторами связи положений закона о суверенном интернете.

Документом (N1061159-7) вводится административная ответственность за нарушения положений закона об обеспечении устойчивости интернета на территории РФ (90-ФЗ). В пояснительной записке к проекту закона отмечается, что отсутствие санкций в данной сфере "формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей", в частности непредоставления или неполного предоставления в Роскомнадзор информации об имеющихся у операторов номерах и сетевых адресах автономных систем, местах установки средств связи, подключенных к зарубежным линиям коммуникации, о маршрутах сообщений электросвязи и инфраструктуре сети связи.

Так, закон устанавливает ответственность операторов связи за нарушение правил установки и использования оборудования, необходимого для противодействия угрозам устойчивости российского интернета - штрафы составят от 15 до 30 тыс. рублей для должностных лиц, от 30 до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 300 до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Повторное нарушение повлечет двукратное увеличение взысканий, например, для юридических лиц оно составит от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Также штрафы вводятся за неисполнение требований к технологическим сетям связи, имеющим номер автономной системы (ASN). Если нарушение касается норм, обеспечивающих проведение оперативно-розыскной работы правоохранительных органов или "обеспечения безопасности РФ", штраф для граждан составит от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 300 до 500 тыс. рублей, при повторном правонарушении - от 15 до 30 тыс. рублей для граждан, от 100 до 500 тыс. рублей для должностных и от 2 до 6 млн рублей для юридических лиц.

Кроме того, закон фиксирует санкции для владельцев сайтов, ограничивающих свободное распространение информации в РФ. В случае неисполнения предупреждения о снятии ограничений на свободу распространения информации документ предусматривает штрафы в размере от 50 до 100 тыс. рублей для физических лиц, от 200 до 400 тыс. для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц. Повторное неисполнение предписания повлечет более чем двукратный рост взысканий - от 200 до 300 тыс. рублей для физических лиц, от 500 до 700 тыс. рублей для должностных и от 1 до 3 млн рублей для юридических лиц.

В случае подключения владельца точки обмена трафиком к сетям связи, не соблюдающим правила для проведения правоохранителями оперативно-розыскной работы и обеспечения безопасности РФ, законом помимо штрафов для юридических лиц предусмотрено и административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Проект закона был внесен в Госдуму председателем комитета по информационной политике Александром Хинштейном и его заместителем Сергеем Боярским.