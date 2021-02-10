Кубанским казакам запретили называться русскими

15:00

Врио атамана Кубанского казачьего войска полковник Николай Перваков подписал и разослал атаманам казачьих обществ всех уровней письмо с указанием организовать участие казаков во Всероссийской переписи населения так, чтобы графу о своей национальности они заполнили «правильно».

«В соответствии со ст. 26 Конституции РФ, для того чтобы переписать количество казаков Кубанского казачьего войска в графе „Ваша национальная принадлежность“ необходимо правильно указать национальность. Записывается национальность, которую называет сам опрашиваемый. Национальную принадлежность детей (как правило до 14 лет) определяют родители», — сказано в письме атамана Первакова казакам.

К письму прилагается «пример правильного заполнения переписного листа», в котором указано, что указывать национальность как "русский, казак" - не верно, а верно только "казак". Перваков просит ознакомить казаков с этим примером прежде, чем они приступят к заполнению переписного листа.

В телефонном разговоре с «Ридусом» атаман Николай Перваков подтвердил подлинность документа. ridus.ru