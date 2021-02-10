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НОВОСТИ

Более 70% поликлиник РФ начали в 2020 году работать по новой модели - Мурашко

15:12 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 70% поликлиник в России в 2020 году начали работать по новым моделям в рамках национального проекта "Здравоохранение". Об этом в среду сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В 2020 году уже 6 тысяч поликлинических подразделений, то есть более 70% всех учреждений такого типа, начали работать по принципам новой модели поликлиники. Это подразумевает под собой использование бережливых технологий, которые позволяют врачам более комфортно работать, пациенты тратят в поликлинике меньшее количество времени", - сказал министр.

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