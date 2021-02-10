Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России совершили полет над Черным морем
17:00 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом журналистам сообщили в среду в Минобороны России.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно- космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря", - отметили в военном ведомстве.
Продолжительность полета составила более 5 часов. Как уточнили в Минобороны, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
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