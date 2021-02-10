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Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России совершили полет над Черным морем

17:00 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 совершили полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом журналистам сообщили в среду в Минобороны России.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно- космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря", - отметили в военном ведомстве.

Продолжительность полета составила более 5 часов. Как уточнили в Минобороны, истребительное сопровождение обеспечивали экипажи объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

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