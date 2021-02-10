В обществе, в котором не нужно было бы работать, хотели бы жить 35% россиян - опрос

16:32 Источник: Интерфакс

Общество, в котором не было бы необходимости работать, сочли бы подходящим для себя 35% россиян, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

Как выяснили социологи, среди сограждан в возрасте 18-30 лет жить в обществе без труда хотел бы практически каждый второй (47%).

При этом, как показывает исследование, 30% россиян допускают возможность общества без труда.

В то же время больше половины россиян (56%) не хотели бы жить в обществе, в котором не было необходимости трудиться. Среди сограждан старше 60 лет доля таких респондентов составила 60%, показывают результаты социологического исследования.

Опрос показал, что почти две трети россиян (61%) считают невозможным существование общества, в котором можно было бы жить без труда.

По данным ФОМ, каждый одиннадцатый (9%) россиян не смог ответить на вопрос, насколько было бы для него привлекательным или отталкивающим общество, в котором нет необходимости в труде.

Всероссийский опрос был проведён 3-4 октября 2020 года среди 1000 респондентов в возрасте от 18 лет.