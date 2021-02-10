Суд отказал Сергию Романову в праве участвовать в споре за храм на территории Среднеуральского монастыря
16:12 10.02.2021 Источник: Интерфакс
Арбитражный суд Свердловской области отклонил ходатайства о привлечении бывшего схимонаха Сергия (Романова) и монахинь Среднеуральского женского монастыря в качестве третьих лиц к разбирательству о признании прав на храм на территории монастыря, сообщила адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Сергия.
"Нам отказали в удовлетворении данного ходатайства (о привлечении Сергия в качестве третьего лица - ИФ), мы его будем обжаловать", - сказала Герасимова в среду "Интерфаксу".
Он отметила, что было подано еще десять ходатайств от монахинь монастыря, которые успели подготовить соответствующие документы.
"Им тоже отказали в удовлетворении. И этих монахинь сейчас будет, видимо, епархия выселять, потому что сегодня иск епархии был удовлетворен", - сообщила Герасимова, добавив, что это решение суда также, вероятнее всего, будет обжаловано.
Ранее сообщалось, что 20 октября 2020 года Екатеринбургская епархия подала иск в Арбитражный суд Свердловской области к администрации Среднеуральска с требованием признать ее право собственности на здание храма на территории Среднеуральского женского монастыря, духовником которого был Сергий.
В феврале этого года адвокат уральского экс-схиигумена Сергия (Романова) Светлана Герасимова попросила суд привлечь ее подзащитного в качестве третьего лица к разбирательству. "Отец Сергий является застройщиком данного комплекса монастырского. И в данном случае его права непосредственно данным делом затрагиваются", - сообщала "Интерфаксу" Герасимова.
В среду арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Екатеринбургской епархии.
29 декабря 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал арест экс-схиигумена Сергия, которого ночью задержали в Среднеуральском женском монастыре. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и ст.330 УК РФ (самоуправство). Защита обжаловала арест Сергия, но Мосгорсуд 8 февраля счел его законным.
Экс-схимонах Сергий, лишенный сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября. Он неоднократно заявлял, что не намерен покидать Среднеуральский женский монастырь.
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