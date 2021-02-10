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НОВОСТИ

Беспилотники хуситов атаковали саудовский аэропорт

17:12 10.02.2021 Источник: Интерфакс

Йеменские повстанцы-хуситы совершили атаку при помощи беспилотников на международный аэропорт "Абха" в Саудовской Аравии, в результате чего на взлетно-посадочной полосе загорелся самолет, сообщает в среду агентство Associated Press.

"Пожарные взяли возгорание под контроль", - говорится в сообщении агентства. О возможных жертвах или пострадавших не сообщается. Ответственность за атаку на себя взяли хуситы, отмечает агентство. Для нанесения удара использовались беспилотники, к которым прикрепили взрывчатку.

Представитель ведущей борьбу против хуситов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Туркиа аль-Малики заявил, что принимаются меры для защиты мирных жителей.

Ранее в среду государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило о перехвате двух вооруженных беспилотников, запущенных в сторону юга Саудовской Аравии. Аль-Малики сказал, что целью атаки были мирные жители и гражданская инфраструктура. Коалиция перехватывает дроны хуситов уже третий раз на этой неделе.

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