Компания металлургического сегмента En+ Group подтвердила лидерство в международном рейтинге CDP

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Компания РУСАЛ, входящая в металлургический сегмент En+ Group, второй год подряд признана глобальным лидером в международном рейтинге Carbon Disclosure Project (CDP) по работе с климатическими рисками по всей цепочке поставок. Компания вошла в число 7% компаний-лидеров в этой области. Рейтинг демонстрирует высокий уровень информационной открытости компании, а также ее активную работу по снижению выбросов парниковых газов. Металлургическая компания при этом является первым представителем алюминиевой отрасли в мире, вошедшим в этот глобальный рейтинг.

«En+ Group последовательно реализует долгосрочную стратегию в области ответственного отношения к изменениям климата и выступает за смену общеотраслевых стандартов, – отметил исполнительный председатель Совета директоров En+ Group Лорд Баркер. – Наши действия по снижению углеродного следа, стремление к достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов к 2050 году, привели к тому что мы опять вошли в число глобальных лидеров».

«Эмиссия парниковых газов не ограничивается только производственными процессами, – подчеркнула глобальный руководитель программы по производственно-сбытовыми цепями CDP Соня Бхонсле. – Данные CDP свидетельствуют, что суммарно непроизводственные выбросы CO2 превышают прямые более чем в 11,4 раза. Значимый вклад со стороны компаний в области устойчивого развития предполагает совместную работу по сокращению выбросов всех участников производственно-сбытовой цепи. Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году около 400 компаний смогли войти в рейтинг CDP. Я искренне поздравляю мировых лидеров по снижению углеродного следа. Именно их действия способствуют глобальному переходу к низкоуглеродной экономике».

Ранее в этом году En+ Group объявила о намерении снизить до нуля выбросы парниковых газов к 2050 году. Ожидается, что подробный план достижения этой цели компания представит в сентябре 2021 года. При этом «зеленые» проекты развиваются с начала существования компании по инициативе ее основателя Олега Дерипаски. В энергетическом сегменте реализуется масштабная программа по модернизации ГЭС «Новая энергия», а в металлургическом сегменте бизнеса проводится системная работа по модернизации производств и внедрению инноваций, разработанных специалистами собственных научных центров компании.