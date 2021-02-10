Маски нужно продолжать носить, это требование пока не будет отменено - Попова

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Масочный режим, введенный в связи с распространением коронавирусной инфекции, пока не будет отменен. Об этом в среду сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".

"Нужно носить маски, это требование не отменяется и пока не будет отменено. Вот в сегодняшнем периоде это так", - сказала она.

Попова также добавила, что стабилизация ситуации с распространением коронавируса возможна только при условии неукоснительного соблюдения всех эпидемических мер.