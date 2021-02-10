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НОВОСТИ

Штат Джорджия возбудил уголовное дело против Трампа

18:40 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура округа Фултон в американском штате Джорджия в среду возбудила уголовное дело в связи с январским телефонным звонком бывшего президента США Дональда Трампа секретарю штата республиканцу Брэду Раффенспергеру, в котором американский лидер пытался добиться изменения итогов выборов в этом штате. Об этом сообщила газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на источник.

По его информации, прокурор округа Фултон Фани Уиллис направил письмо должностным лицам в правительстве, включая Раффенспергера, с просьбой сохранить документы, связанные со звонком Трампа.

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