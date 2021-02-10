0
0
121
НОВОСТИ

Британские власти собираются запретить выезд из страны без прививки от COVID-19

18:50 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Великобритании не смогут отправиться в отпуск за границу, пока все взрослое население не будет привито от коронавируса нового типа. С таким заявлением выступил в среду в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"В первую очередь у всех должны быть вакцины", - сказал Шэппс, отвечая на вопрос, когда нынешний запрет на выезд за рубеж будет отменен. На дополнительный вопрос, означает ли это, что действующие строгие правила будут сохранены до завершения программы национальной вакцинации населения, министр ответил утвердительно.

"Это зависит от уровня вакцинации здесь и, что критически важно, повсеместно. Нам нужно будет подождать, чтобы другие страны также наверстали [в вопросе вакцинации], чтобы более широкое международное послабление могло произойти", - добавил Шэппс.

При этом министр сказал, что британцам еще "очень рано" бронировать поездки на лето как за пределами королевства, так и внутри страны. "Я не хочу давать людям надежду без повода. Правда заключается в том, что мы просто не знаем, как поведет себя вирус, и, соответственно, когда именно мы сможем снять запреты", - признался глава британского Минтранса.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:40 10.02.2021
Генпрокуратура предлагает заочно привлекать к ответственности организаторов незаконных митингов
0
17
19:30 10.02.2021
"Спутник V" включен в список вакцин, прошедших научную консультацию - EMA
0
51
19:20 10.02.2021
Германия не намерена "рушить мосты" с Россией из-за "Северного потока 2"
0
72
19:10 10.02.2021
Маас: Мы до сих пор ждем ответа из Москвы о возможном созыве Совета РФ-НАТО
0
90
19:00 10.02.2021
EMA пока не получало заявку на изучение или одобрение "Спутника V"
0
109
18:40 10.02.2021
Штат Джорджия возбудил уголовное дело против Трампа
0
142
17:40 10.02.2021
Маски нужно продолжать носить, это требование пока не будет отменено - Попова
0
199
17:13 10.02.2021
Собянин: Реставрация более 100 исторических зданий завершится в 2021 году
0
196
17:12 10.02.2021
Беспилотники хуситов атаковали саудовский аэропорт
0
239
17:08 10.02.2021
Сбер и DHL Express поощрят лучших российских экспортеров премиями
0
204

Возврат к списку