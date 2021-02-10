Британские власти собираются запретить выезд из страны без прививки от COVID-19

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Великобритании не смогут отправиться в отпуск за границу, пока все взрослое население не будет привито от коронавируса нового типа. С таким заявлением выступил в среду в эфире телерадиовещательной корпорации Би-би-си министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"В первую очередь у всех должны быть вакцины", - сказал Шэппс, отвечая на вопрос, когда нынешний запрет на выезд за рубеж будет отменен. На дополнительный вопрос, означает ли это, что действующие строгие правила будут сохранены до завершения программы национальной вакцинации населения, министр ответил утвердительно.

"Это зависит от уровня вакцинации здесь и, что критически важно, повсеместно. Нам нужно будет подождать, чтобы другие страны также наверстали [в вопросе вакцинации], чтобы более широкое международное послабление могло произойти", - добавил Шэппс.

При этом министр сказал, что британцам еще "очень рано" бронировать поездки на лето как за пределами королевства, так и внутри страны. "Я не хочу давать людям надежду без повода. Правда заключается в том, что мы просто не знаем, как поведет себя вирус, и, соответственно, когда именно мы сможем снять запреты", - признался глава британского Минтранса.