Маас: Мы до сих пор ждем ответа из Москвы о возможном созыве Совета РФ-НАТО

19:10 Источник: Интерфакс

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия до сих пор не ответила на запрос о возможном созыве Совета Россия-НАТО.

"Мы запрашивали созыв Совета Россия-НАТО, мы до сих пор ждем ответа от России", - сказал Маас в среду в бундестаге.