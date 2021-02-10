Маас: Мы до сих пор ждем ответа из Москвы о возможном созыве Совета РФ-НАТО
19:10 10.02.2021 Источник: Интерфакс
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Россия до сих пор не ответила на запрос о возможном созыве Совета Россия-НАТО.
"Мы запрашивали созыв Совета Россия-НАТО, мы до сих пор ждем ответа от России", - сказал Маас в среду в бундестаге.
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