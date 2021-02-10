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НОВОСТИ

Германия не намерена "рушить мосты" с Россией из-за "Северного потока 2"

19:20 10.02.2021 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна не намерена "рушить мосты" с Россией.

"Я против, чтобы в этой связи рушить все мосты с Россией", - сказал он в среду в бундестаге, говоря о судьбе газопровода "Северный поток 2".

По его словам, тот, кто "ставит "Северный поток 2" под вопрос, должен подумать геостратегически, какие это будет иметь последствия". Такие политики, считает Маас, только "сводят друг с другом Россию и Китай".

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