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"Спутник V" включен в список вакцин, прошедших научную консультацию - EMA

19:30 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская вакцина "Спутник V" включена в список вакцин, прошедших научную консультацию в Европейском агентстве по лекарственным препаратам (ЕМА). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении европейского регулятора.

Как отмечается в документе, разработчики из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи получили научную консультацию со стороны ЕМА, которое предусматривает предоставление последней регуляторной и научной информации относительно производства вакцин. В соответствии с политикой транспарентности агентства, препарат был включен в список лекарственных средств и вакцин, которые получили научную консультацию.

"В настоящее время ЕМА находится в диалоге и развивает сотрудничество с компанией для определения дальнейших шагов, - подчеркнули в организации. - Разработчики выразили заинтересованность в том, чтобы вакцина рассматривалась в качестве кандидата на постепенную экспертизу".

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