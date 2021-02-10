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Генпрокуратура предлагает заочно привлекать к ответственности организаторов незаконных митингов

19:40 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура России предлагает разработать механизмы для привлечения к административной ответственности заочно организаторов несанкционированных акций, которые находятся за границей. Об этом в среду сообщил представитель Генеральной прокуратуры России Алексей Жафяров.

"В настоящее время достаточно затруднительно привлечь к административной ответственности за организацию несанкционированных мероприятий тех граждан, которые сидят за границей, фактически невозможно. Можно продумать какие- то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме", - сказал он, выступая в Госдуме.

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