Генпрокуратура предлагает заочно привлекать к ответственности организаторов незаконных митингов

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура России предлагает разработать механизмы для привлечения к административной ответственности заочно организаторов несанкционированных акций, которые находятся за границей. Об этом в среду сообщил представитель Генеральной прокуратуры России Алексей Жафяров.

"В настоящее время достаточно затруднительно привлечь к административной ответственности за организацию несанкционированных мероприятий тех граждан, которые сидят за границей, фактически невозможно. Можно продумать какие- то механизмы привлечения к административной ответственности в заочном режиме", - сказал он, выступая в Госдуме.