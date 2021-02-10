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Роскомнадзор предлагает ввести ответственность за неисполнение закона о саморегулировании соцсетей

19:50 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роскомнадзор предлагает дополнить закон о саморегулировании социальных сетей административной ответственностью. Об этом заявил заместитель главы ведомства Милош Вагнер на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела.

"В конце прошлого года был принят закон о так называемом саморегулировании социальных сетей. <...> Закон вступил в силу, но поскольку правоприменительной практики нет и административной ответственности за его неисполнение тоже нет, может быть, [стоит] рассмотреть возможность проанализировать административную ответственность за неисполнение положений этого закона", - сказал Вагнер.

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