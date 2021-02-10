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Генпрокуратура предлагает сделать финансово невыгодным размещение призывов к массовым акциям в соцсетях

20:00 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура России предлагает сделать финансово невыгодным размещение призывов к массовым акциям в социальных сетях ради хайпа. Об этом в среду сообщил представитель ведомства Алексей Жафяров.

"Кроме того, очень много тиктокеров, очень-очень много молодежи размещали в соцсетях призывы ради так называего хайпа и роста подписчиков. Если эти площадки создаются для извлечения прибыли, возможно, имеет смысл подумать об адекватной административной ответственности в финансовом плане, чтобы размещение таких призывов ради хайпа стало финансово невыгодным", - сказал он, выступая в Госдуме.

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