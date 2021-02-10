По несогласованным акциям 23 января арестовано 36 человек - ГП
20:10 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
За день до проведения несогласованной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального 23 января к административной ответственности были привлечены почти 60 человек, 36 из них арестованы. Эти данные привел заместитель начальника управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Алексей Жафяров.
"По несогласованным акциям 23 января 22-го (числа) к административной ответственности были привлечены 59 лиц, которые наиболее активно призывали к участию в этих акциях, в отношении 36 были избраны наказания в виде ареста, то есть они уже не смогли выйти на эти акции и повести за собой людей", - сказал Жафяров в среду на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.
Кроме того, физическим лицам были внесены более 4 тыс. прокурорских предостережений о недопустимости проведения незаконных акций и агитации к участию в них.
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