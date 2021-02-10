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Разработчики "Спутника V" опубликовали заявку, которую "потеряли" европейцы

20:07 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" опубликовали документальное подтверждение заявки на регистрацию вакцины в ЕС. Фотография документа (см. под текстом) опубликована в официальном твиттер-аккаунте вакцины "Спутник V".

"В ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) о том, что они не могут найти заявку "Спутник V", мы публикуем подтверждение такой заявки от 29 января 2021 года", - говорится в комментарии к фотографии.

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