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Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам 1 марта

20:40 10.02.2021 Источник: Интерфакс

Кипр 1 марта возобновит выдачу туристических виз для граждан РФ, оформить ее можно будет онлайн, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" атташе по туризму посольства Кипра в РФ, представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу.

"Поскольку 1 марта Кипр открывается для граждан из 56 стран, в том числе из России, то республика возобновляет выдачу туристических виз для россиян. Оформить ее можно онлайн. Кроме того, Кипр отменяет карантин для всех прибывающих иностранцев", - сказал он.

Как напомнил Димитриу, с 1 марта Кипр разделит страны мира на три категории в зависимости от ситуации с коронавирусом в них. Представителям стран "красной категории" понадобятся ПЦР-тест для въезда (не ранее чем за 72 часа до поездки) и еще один по прибытии. Странам из "оранжевой" зоны потребуется только тест для въезда. Туристам из стран "зеленой категории" анализы для въезда не понадобятся. Тесты на коронавирус туристам придется проходить за свой счет, однако выборочное тестирование пассажиров по прилету, которое будет проводить Кипр для граждан из любой страны, будет бесплатным.

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