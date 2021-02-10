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Представитель ВОЗ в России привилась "Спутником V"

21:37 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила в среду ТАСС, что привилась российской вакциной от коронавируса и чувствует себя хорошо.

"Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, - это индивидуальное решение каждого человека. В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, где я нахожусь, я привилась одной из двух утвержденных на национальном уровне вакцин. Я хорошо себя чувствую. Что касается решений других людей, то это остается на усмотрение каждого человека и относится к конфиденциальной и частной жизни", - отметила она.

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