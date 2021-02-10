Жена Алексея Навального Юлия прибыла в Германию - СМИ

21:50 Источник: Интерфакс

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия в среду прилетела во Франкфурт-на-Майне, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, речь идет о частном визите. Другие подробности не сообщаются.