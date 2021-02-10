Германия продлевает карантин до 7 марта
22:10 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Германии договорились продлить карантинные меры в стране до 7 марта с отдельными оговорками. Об этом говорится в распространенном в среду документе, принятом по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов.
"Действующие решения канцлера и премьер-министров федеральных земель остаются по-прежнему в силе, если этим постановлением не предусматриваются какие-либо изменения. Земельные власти соответствующим образом адаптируют их распоряжения и продлят их до 7 марта", - говорится в постановлении.
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