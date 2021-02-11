США не пойдут на компромисс с Турцией по теме использования ЗРС С-400

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не прекращают требовать отказа Турции от приобретенных ранее российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, невзирая на новые инициативы Анкары в этой области, призванные урегулировать противоречия между нею и Вашингтоном. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Наша политика в отношении С-400 не изменилась", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя предложение Турции о готовности эксплуатировать эти российские ЗРС не на постоянной основе.

"Российские [системы] С-400 не совместимы с [военной] техникой НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО", - заявил Прайс.