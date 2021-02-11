0
0
121
НОВОСТИ

США не пойдут на компромисс с Турцией по теме использования ЗРС С-400

23:15 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не прекращают требовать отказа Турции от приобретенных ранее российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, невзирая на новые инициативы Анкары в этой области, призванные урегулировать противоречия между нею и Вашингтоном. Об этом сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"Наша политика в отношении С-400 не изменилась", - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя предложение Турции о готовности эксплуатировать эти российские ЗРС не на постоянной основе.

"Российские [системы] С-400 не совместимы с [военной] техникой НАТО, они угрожают безопасности технологий НАТО и не соответствуют обязательствам Турции как члена НАТО", - заявил Прайс.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:00 10.02.2021
Во Франции полицейским предъявили обвинения за насилие над протестующими
0
115
22:10 10.02.2021
Германия продлевает карантин до 7 марта
0
212
21:50 10.02.2021
Жена Алексея Навального Юлия прибыла в Германию - СМИ
0
270
21:37 10.02.2021
Представитель ВОЗ в России привилась "Спутником V"
0
230
21:34 10.02.2021
Instagram удалил пост про любовь к Кубани, сообщила Маргарита Симоньян
0
246
20:40 10.02.2021
Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам 1 марта
0
281
20:10 10.02.2021
По несогласованным акциям 23 января арестовано 36 человек - ГП
0
289
20:07 10.02.2021
Разработчики "Спутника V" опубликовали заявку, которую "потеряли" европейцы
0
396
20:00 10.02.2021
Генпрокуратура предлагает сделать финансово невыгодным размещение призывов к массовым акциям в соцсетях
0
359
19:50 10.02.2021
Роскомнадзор предлагает ввести ответственность за неисполнение закона о саморегулировании соцсетей
0
287

Возврат к списку