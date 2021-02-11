Во Франции полицейским предъявили обвинения за насилие над протестующими
23:00 10.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французский суд предъявил обвинения двум полицейским за насилие в отношении участников протестного движения "желтые жилеты", в том числе Жерома Родригеса, который получил повреждение глаза на манифестации в январе 2019 года. Об этом сообщило в среду агентство Франс Пресс.
Одному из сотрудников полиции предъявлены обвинения в "умышленном насилии, которое привело к инвалидности". Другой обвиняется в "умышленном насилии при отягчающих обстоятельствах". С февраля 2019 года оба полицейских находятся под судебным контролем.
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