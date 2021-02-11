Власти Литвы отказались задерживать Леонида Волкова по запросу РФ
09:00 11.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Власти Литвы отказались задерживать главу сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова по запросу из России. Использование инструмента международного розыска против оппозиции, по сути, дискредитирует участие России в этих инструментах, заявил агентству BNS министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Глава МВД Агне Билотайте отметила, что правила Интерпола запрещают использовать эту организацию в политических целях.
Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Так Следственный комитет расценивает несогласованные протесты в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Эхо Москвы
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