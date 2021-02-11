0
0
84
НОВОСТИ

Власти Литвы отказались задерживать Леонида Волкова по запросу РФ

09:00 11.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Власти Литвы отказались задерживать главу сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова по запросу из России. Использование инструмента международного розыска против оппозиции, по сути, дискредитирует участие России в этих инструментах, заявил агентству BNS министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. Глава МВД Агне Билотайте отметила, что правила Интерпола запрещают использовать эту организацию в политических целях.

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал Леонида Волкова по уголовному делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность. Так Следственный комитет расценивает несогласованные протесты в поддержку арестованного политика Алексея Навального.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

09:20 11.02.2021
У Союзного государства России и Белоруссии вскоре может смениться госсекретарь - СМИ
0
36
09:05 11.02.2021
В ВОЗ допускают, что COVID-19 начал распространяться в Китае в октябре 2019 года - WSJ
0
65
23:15 10.02.2021
США не пойдут на компромисс с Турцией по теме использования ЗРС С-400
0
617
23:00 10.02.2021
Во Франции полицейским предъявили обвинения за насилие над протестующими
0
577
22:10 10.02.2021
Германия продлевает карантин до 7 марта
0
613
21:50 10.02.2021
Жена Алексея Навального Юлия прибыла в Германию - СМИ
0
730
21:37 10.02.2021
Представитель ВОЗ в России привилась "Спутником V"
0
635
21:34 10.02.2021
Instagram удалил пост про любовь к Кубани, сообщила Маргарита Симоньян
0
657
20:40 10.02.2021
Кипр возобновит выдачу туристических виз россиянам 1 марта
0
656
20:10 10.02.2021
По несогласованным акциям 23 января арестовано 36 человек - ГП
0
657

Возврат к списку