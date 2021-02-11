У Союзного государства России и Белоруссии вскоре может смениться госсекретарь - СМИ

09:20 Источник: РБК

Москва и Минск обсуждают смену государственного секретаря Союзного государства, сообщили четыре источника РБК. С декабря 2011 года этот пост занимает Григорий Рапота.

Источник, близкий к российскому правительству, сказал, что Рапота, которому на прошлой неделе исполнилось 77 лет, уйдет в отставку в ближайшее время. О том, что он собирается оставить должность, знают и двое знакомых Рапоты.

Обсуждение кадрового вопроса продолжается, с высокой долей вероятности нынешний госсекретарь уйдет в отставку, а на его место рассматривается нынешний посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев, рассказал источник, знакомый с ходом обсуждения с белорусской стороны.