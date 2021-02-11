Более ста бывших чиновников-республиканцев обсуждают создание в США новой партии - Reuters

09:32 Источник: Эхо Москвы

Reuters: Более ста бывших чиновников-республиканцев обсуждают создание в США новой партии. Агентство поясняет, что они недовольны влиянием на Республиканскую партию Дональда Трампа, который по их мнению, нарушил принципы верховенства закона и уважения к Конституции. Эхо Москвы