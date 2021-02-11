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Более ста бывших чиновников-республиканцев обсуждают создание в США новой партии - Reuters

09:32 11.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Reuters: Более ста бывших чиновников-республиканцев обсуждают создание в США новой партии. Агентство поясняет, что они недовольны влиянием на Республиканскую партию Дональда Трампа, который по их мнению, нарушил принципы верховенства закона и уважения к Конституции.  Эхо Москвы

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