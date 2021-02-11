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Путин обещал Макрону возбудить уголовное дело, если в анализах Навального найдут хоть что-то

10:00 11.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Путин сказал, что обещал президенту Франции возбудить уголовное дело, если в анализах Навального найдут хоть что-то. О деталях телефонного разговора с Эммануэлем Макроном российский президент рассказал накануне, на встрече с главными редакторами СМИ, передает РИА Новости.

По словам Путина, предложил французскому коллеге, чтобы российские специалисты поехали в Европу и поработали совместно в лабораториях по определению яда во взятых образцах, но Макрон отказался.

Ранее власти Франции и Германии заявили, что Алексей Навальный был отравлен в России химическим оружием класса «Новичок» и потребовали это расследовать.  Эхо Москвы

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