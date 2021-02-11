В администрации Twitter подтвердили вечную блокировку аккаунта Трампа

11:00 Источник: Эхо Москвы

В администрации «Твиттера» подтвердили вечную блокировку аккаунта Дональда Трампа. Она сохранится, даже если он победит на следующих президентских выборах, сказал финансовый директор соцсети Нед Сигал в интервью каналу CNBC. Он подчеркнул, что перед правилами соцсети, которые запрещают призывы к насилию, все равны.

Тем временем, в американском Сенате продолжается процедура импичмента в отношении Дональда Трампа. Бывшего главу Белого дома обвиняют в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января. Эхо Москвы