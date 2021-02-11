0
0
0
НОВОСТИ

В администрации Twitter подтвердили вечную блокировку аккаунта Трампа

11:00 11.02.2021 Источник: Эхо Москвы

В администрации «Твиттера» подтвердили вечную блокировку аккаунта Дональда Трампа. Она сохранится, даже если он победит на следующих президентских выборах, сказал финансовый директор соцсети Нед Сигал в интервью каналу CNBC. Он подчеркнул, что перед правилами соцсети, которые запрещают призывы к насилию, все равны. 

Тем временем, в американском Сенате продолжается процедура импичмента в отношении Дональда Трампа. Бывшего главу Белого дома обвиняют в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 11.02.2021
Более 70% самозанятых считают данную деятельность основной для себя - исследование
0
78
10:26 11.02.2021
Собянин: Внедрение цифровых технологий в Москве спасло тысячи жизней
0
84
10:20 11.02.2021
Муфтий Киргизии был задержан за финансовые нарушения
0
108
10:05 11.02.2021
Долги граждан за электроэнергию существенно выросли в 2020 году
0
106
10:00 11.02.2021
Путин обещал Макрону возбудить уголовное дело, если в анализах Навального найдут хоть что-то
0
136
09:32 11.02.2021
Более ста бывших чиновников-республиканцев обсуждают создание в США новой партии - Reuters
0
154
09:20 11.02.2021
У Союзного государства России и Белоруссии вскоре может смениться госсекретарь - СМИ
0
227
09:05 11.02.2021
В ВОЗ допускают, что COVID-19 начал распространяться в Китае в октябре 2019 года - WSJ
0
205
09:00 11.02.2021
Власти Литвы отказались задерживать Леонида Волкова по запросу РФ
0
238
23:15 10.02.2021
США не пойдут на компромисс с Турцией по теме использования ЗРС С-400
0
695

Возврат к списку