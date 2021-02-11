Более 70% самозанятых считают данную деятельность основной для себя - исследование

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самозанятость стала основной деятельностью для 71% оформивших такой налоговый режим, еще для 15% это только подработка. Об этом сообщается в исследовании Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ "Рынок услуг самозанятых граждан" (есть в распоряжении ТАСС).

Более половины самозанятых (51,9%) ищут себе работу через знакомых или с помощью "сарафанного радио", 48,1% - через интернет (при этом 42,3% никогда не использовали интернет для поиска клиентов).

Те, кто ищет работу через интернет (респонденты могли выбрать несколько вариантов), в основном используют соцсети - 81,8%, 12,6% принимают заказы через собственный сайт, 24,2% пользуются "Авито", 12,3% - "Яндекс. Услугами", 5,05% - "Профи. ру". Через специализированные сайты работу ищут 7,9%. В исследовании также отмечается, что в большинстве случаев самозанятые скорее удовлетворены сотрудничеством с платформами для самозанятых.

Большинство самозанятых работают в сфере моды и красоты - 28,3%, в торговле - 18,5%, в строительстве и ремонте - 8,5%, фриланс выбрали 6,5%, в сфере развлечений и мероприятий заняты 5,3%, в обучении и образовании - 4,5%, уборкой и домашним хозяйством занимаются 4,3%, управлением и финансами - 2,9%, с транспортом и доставкой связаны 2,5%, с уходом за людьми - 2,3%, в такси - 2,2%, в сфере спорта и отдыха 1,3%, еще 0,8% работают с домашними животными. По данным исследования, средний доход самозанятого в месяц до пандемии составлял 28 882 рубля, во время пандемии - 18 273 рубля.