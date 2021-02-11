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НОВОСТИ

Муфтий Киргизии был задержан за финансовые нарушения

10:20 11.02.2021 Источник: Интерфакс

Муфтий Киргизии Максатбек Токтомушев задержан Государственным комитетом национальной безопасности по факту финансовых нарушений в духовном управлении мусульман республики, сообщает пресс-служба ГКНБ.

"По результатам проведенных следственных действий получены неопровержимые доказательства причастности муфтия Максатбека Токтомушева к финансовым нарушениям, связанных с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения хаджа", - сообщили в ведомстве.

На основании полученных доказательств Токтомушев был задержан по подозрению в совершении преступления и водворен в изолятор временного содержания.

ГКНБ Киргизии продолжает следствие по факту дачи сотрудникам комитета взятки в особо крупном размере. Ранее сообщалось о задержании главного бухгалтера муфтията.

По данным ведомства, в ходе проводимого ГКНБ расследования установлено, что руководство муфтията в корыстных целях использовало денежные средства, внесенные паломниками для совершения хаджа. В частности, из средств, собранных на паломничество в Мекку, муфтият выделил частным финансовым структурам в виде займов более 100 млн. сомов ($1,1 млн.)

На фоне коррупционного скандала Токтомушев ушел с поста по собственному желанию.

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