Собянин: Внедрение цифровых технологий в Москве спасло тысячи жизней
10:26 11.02.2021
Столичный градоначальник Сергей Собянин разместил на своем сайте видеоролик, в котором рассказывается о цифровых технологиях Москвы, которые помогли спасать горожан во время борьбы с распространением коронавируса.
«Посмотрите сюжет о том, как внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь москвичам в период пандемии COVID-19», - написал мэр, по словам которого, такие технологии позволили медикам спасти тысячи жизней.
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