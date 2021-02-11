Пять приезжих из Марий Эл найдены мертвыми в бытовках в Подмосковье - источник
11:05 11.02.2021 Источник: Интерфакс
Тела пяти человек обнаружили правоохранители в бытовках в деревне на территории Московской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"В деревне Болкашино Солнечногорского района в бытовках обнаружены тела пяти мужчин", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все погибшие прибыли в Подмосковье из Марий Эл.
По предварительным данным собеседника, причиной гибели могло стать отравление бытовым газом либо суррогатным алкоголем.
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