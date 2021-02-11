В Госдуму внесен законопроект о минимальном гарантированном доходе должников
12:00 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о гарантированном доходе в размере прожиточного минимума, защищенном от взыскания за долги. Об этом в четверг сообщил ТАСС один из авторов документа, первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Инициатива дополняет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, "ежемесячным доходом гражданина-должника в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ".
Также закрепляется механизм реализации права граждан- должников на обеспечение неприкосновенности минимального размера дохода. В соответствии с ним, они смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума, указывая, в частности, реквизиты банковского счета, на котором необходимо сохранить соответствующие средства. Банк в свою очередь не сможет обращать на них взыскание.
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