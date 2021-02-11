Facebook намерен сократить количество публикаций на политические темы, которые видят его пользователи

11:32 Источник: Эхо Москвы

Социальная сеть Facebook намерена сократить количество публикаций на политические темы, которые видят её пользователи. Такой эксперимент начинается в нескольких странах.

На этой неделе некоторые пользователи из Бразилии, Индонезии и Канады будут видеть меньше политической информации в своих лентах в «Фейсбуке». Об этом вчера объявили в администрации социальной сети. Там сказали, что изменения будут временными, и они затронут небольшой процент людей.

Компания намерена протестировать новый подход к подбору сообщений, которые показываются пользователям. Система должна будет по-другому оценивать как новости о политике от, например, СМИ, так и сообщения на политические темы от родственников и друзей. Отдельно социальной сети подчеркнули, что эксперимент не затронет публикации о пандемии коронавируса от официальных государственных агентств и ведомств.

На прошлой неделе основатель «Фейсбука» Марк Цукерберг говорил, что пользователи сервиса всё чаще жалуются на слишком большое количество политических публикаций. При этом, по данным администрации социальной сети, доля таких сообщений составляет только шесть процентов.

«Фейсбук» считается одной из крупнейших интернет-компаний. Ранее там объявили, что через её сервисы каждый месяц общается более трёх миллиардов человек, и этот показатель постепенно растёт. Эхо Москвы