0
0
133
НОВОСТИ

В России выявили 15 038 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:20 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 038, до 4 027 748. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил более 0,37%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 21 961, до 3 538 422. Третий день подряд число вылечившихся превышает количество выявленных случаев заражения. По данным штаба, доля выздоровевших в стране увеличилась до 87,9% от общего числа заболевших.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 553 против 536 днем ранее. Всего от инфекции умерли 78 687 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,95%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 11.02.2021
Белоруссия переживает переломный момент, сравнимый с распадом Советского Союза - Лукашенко
0
8
12:20 11.02.2021
Трое кубинцев провели на необитаемом острове 33 дня, питаясь одними кокосами
0
51
12:05 11.02.2021
"Единая Россия" не считает тему базового дохода актуальной для РФ сегодня - Исаев
0
88
12:00 11.02.2021
В Госдуму внесен законопроект о минимальном гарантированном доходе должников
0
97
11:32 11.02.2021
Facebook намерен сократить количество публикаций на политические темы, которые видят его пользователи
0
127
11:05 11.02.2021
Пять приезжих из Марий Эл найдены мертвыми в бытовках в Подмосковье - источник
0
180
11:00 11.02.2021
В администрации Twitter подтвердили вечную блокировку аккаунта Трампа
0
160
10:32 11.02.2021
Более 70% самозанятых считают данную деятельность основной для себя - исследование
0
227
10:26 11.02.2021
Собянин: Внедрение цифровых технологий в Москве спасло тысячи жизней
0
223
10:20 11.02.2021
Муфтий Киргизии был задержан за финансовые нарушения
0
242

Возврат к списку