В России выявили 15 038 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 15 038, до 4 027 748. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил более 0,37%.

Число выздоровевших после заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 21 961, до 3 538 422. Третий день подряд число вылечившихся превышает количество выявленных случаев заражения. По данным штаба, доля выздоровевших в стране увеличилась до 87,9% от общего числа заболевших.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 553 против 536 днем ранее. Всего от инфекции умерли 78 687 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,95%, следует из данных штаба.