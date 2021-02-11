"Единая Россия" не считает тему базового дохода актуальной для РФ сегодня - Исаев
12:05 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тема введения минимального базового дохода сегодня не актуальна для России. Об этом в четверг заявил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.
"Мы не поддерживаем идею минимального базового дохода. Минимальный базовый доход существует в нескольких странах и, еще раз хочу сказать, он не учитывает доходов гражданина, это просто некая выплата от государства, такая стипендия, которую получает любой человек. Мы не считаем, что для России сейчас эта тема актуальна", - сказал Исаев.
НОВОСТИ
- 12:32 11.02.2021
- Белоруссия переживает переломный момент, сравнимый с распадом Советского Союза - Лукашенко
- 12:20 11.02.2021
- Трое кубинцев провели на необитаемом острове 33 дня, питаясь одними кокосами
- 12:00 11.02.2021
- В Госдуму внесен законопроект о минимальном гарантированном доходе должников
- 11:32 11.02.2021
- Facebook намерен сократить количество публикаций на политические темы, которые видят его пользователи
- 11:20 11.02.2021
- В России выявили 15 038 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 11:05 11.02.2021
- Пять приезжих из Марий Эл найдены мертвыми в бытовках в Подмосковье - источник
- 11:00 11.02.2021
- В администрации Twitter подтвердили вечную блокировку аккаунта Трампа
- 10:32 11.02.2021
- Более 70% самозанятых считают данную деятельность основной для себя - исследование
- 10:26 11.02.2021
- Собянин: Внедрение цифровых технологий в Москве спасло тысячи жизней
- 10:20 11.02.2021
- Муфтий Киргизии был задержан за финансовые нарушения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать