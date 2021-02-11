"Единая Россия" не считает тему базового дохода актуальной для РФ сегодня - Исаев

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тема введения минимального базового дохода сегодня не актуальна для России. Об этом в четверг заявил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"Мы не поддерживаем идею минимального базового дохода. Минимальный базовый доход существует в нескольких странах и, еще раз хочу сказать, он не учитывает доходов гражданина, это просто некая выплата от государства, такая стипендия, которую получает любой человек. Мы не считаем, что для России сейчас эта тема актуальна", - сказал Исаев.