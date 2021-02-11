Белоруссия переживает переломный момент, сравнимый с распадом Советского Союза - Лукашенко

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна столкнулась с серьезными событиями, сравнимыми с распадом СССР.

"Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе Советского Союза и независимой Беларуси, было немного. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями", - сказал он в четверг, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании.

Президент отметил, что Белоруссия подверглась жесточайшей атаке извне. "Опираясь на определенные внутренние силы, - сколько их было, вы можете судить сами, я не буду об этом говорить, - была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу "блицкриг", - подчеркнул он.