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Белоруссия переживает переломный момент, сравнимый с распадом Советского Союза - Лукашенко

12:32 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна столкнулась с серьезными событиями, сравнимыми с распадом СССР.

"Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа. Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе Советского Союза и независимой Беларуси, было немного. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями", - сказал он в четверг, выступая с докладом на Всебелорусском народном собрании.

Президент отметил, что Белоруссия подверглась жесточайшей атаке извне. "Опираясь на определенные внутренние силы, - сколько их было, вы можете судить сами, я не буду об этом говорить, - была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу "блицкриг", - подчеркнул он.

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