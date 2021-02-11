Lucasfilm уволил актрису из «Мандалорца» за ее пост в соцсетях

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Компания Lucasfilm уволила звезду «Мандалорца» за её пост в соцсетях. Речь идёт об актрисе Джине Карано, сыгравшей также в фильмах «Дэдпул» и «Форсаж 6».

В своих публикациях Карано сравнила политическую обстановку в США с нацистской Германией.

«Евреев избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи. Поскольку историю редактируют, большинство людей сегодня не осознают, что для того чтобы дойти до точки, когда нацистские солдаты смогли легко окружить тысячи евреев, правительство сначала заставило их собственных соседей ненавидеть их просто за то, что они евреи. Чем это отличается от ненависти к кому-то за их политические взгляды?» — написала актриса.

Компания Lucasfilm заявила, что она больше не работает с артисткой. «Её сообщения в социальных сетях, порочащие людей на основе их культурной и религиозной принадлежности, отвратительны и неприемлемы», — говорится в сообщении киностудии.

От Джины Карано также отказалось агентство, представляющее её интересы. Говорит Москва