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Сергей Смирнов рассказал об ухудшении условий содержания в спецприемнике в Сахарово

13:20 11.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Главный редактор издания «Медиазона» рассказал об ухудшении условий содержания в спецприемнике в деревне Сахарово. Двое арестованных объявили голодовку.

Несколько дней Сергею Смирнову и его сокамерникам запрещают прогулки, а вчера главного редактора издания Медиазона перевели в двухместную камеру. Там огромные батареи, они включены на полную мощь, журналист и активист-либертарианец Глеб Марьясов, который с ним сидит, обливаются потом — днем в камере невыносимо жарко, больше 30-ти градусов. Ночью батареи выключают и наоборот становится очень холодно, рассказала журналистка Елизавета Нестерова у себя в телеграм-канале. Вчера она пообщалась по телефону со Смирновым. Он рассказал, что режим в Сахарово стал более жестким и где-то беспредельным. Всех людей обыскивают, некоторых цитата «ставят лицом к стене, кладут в пол и заламывают руки. Неясно будут ли давать право на звонки и разрешать прогулки, сообщил Смирнов. Напомню, что его арестовали сначала на 25 суток из-за шуточного ретвита, где была дата проведения акции в поддержку Алексея Навального, Мосгорсуд в начале недели снизил срок ареста до 15-ти суток. Двое арестованных в Сахарово вчера вечером объявили голодовку. Это автор телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрий Иванов и его сокамерник Даниил, до этого они сидели вместе со Смирновым.  Эхо Москвы

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