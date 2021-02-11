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Порядка 1,5% населения ЕС прошли вакцинацию от коронавируса - еврокомиссар

14:12 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,5% населения Евросоюза в течение полутора месяцев сделали прививку от коронавируса, хотя темпы вакцинации в странах сообщества существенно различаются. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони на пресс-конференции в Брюсселе, представляя зимний экономический прогноз Еврокомиссии.

"Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. К настоящему моменту в среднем в Евросоюзе приходится по 3 укола на 100 человек, хотя ситуация серьезно различается между странами сообщества", - отметил он. Это соответствует 1,5% полноценно привитых двумя дозами вакцины.

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