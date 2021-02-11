Более 40% украинцев считают закрытие телеканалов ошибочным шагом - опрос
14:32 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запрет телеканалов "112 Украина","ЗИК "и" Ньюс-уан" 40,8% украинцев считают ошибочным шагом власти, который "ведет к ограничению прав граждан". Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного в четверг.
"34,6% респондентов считают запрет необходимым шагом, в то время как 40,8%, наоборот, считают этот шаг ошибочным, который ведет к ограничению прав граждан, 22,4% опрошенных затруднились с ответом, а 2,2% отказались отвечать", - отмечается в исследовании.
По данным КМИС, если на западе и в центральной части страны относительно преобладает поддержка этого шага, то на юге, востоке и в Донбассе больше тех, кто считает такое решение ошибкой. Среди избирателей партий больше всего поддерживают запрет телеканалов сторонники партий "Европейская солидарность", "Слуга народа" и "Сила и честь", меньше всего - сторонники партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).
Опрос проводился с 5 по 7 февраля на всей подконтрольной Киеву территории Украины. Опрошено около 1 тыс. респондентов.
2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", "Ньюс-уан" и "ЗИК", а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube . После этого радикалы начали требовать закрыть еще два телеканала - "Наш" и "Интер" - и периодически блокируют офисы этих каналов.
НОВОСТИ
- 15:32 11.02.2021
- Террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят боевиков для терактов в РФ - источник
- 15:22 11.02.2021
- В Подмосковье мобилизовано рекордное число техники на период снегопадов
- 15:12 11.02.2021
- Учебники под редакцией Мединского могут появиться в российских школах
- 15:00 11.02.2021
- Премьер Польши призвал не допустить завершение реализации проекта "Северный поток 2"
- 14:12 11.02.2021
- Порядка 1,5% населения ЕС прошли вакцинацию от коронавируса - еврокомиссар
- 14:00 11.02.2021
- Песков сожалеет, что участники встречи Путина с главредами слили информацию о беседе
- 13:32 11.02.2021
- Из лаборатории Зоологического института РАН похитили около полусотни черепов животных
- 13:20 11.02.2021
- Сергей Смирнов рассказал об ухудшении условий содержания в спецприемнике в Сахарово
- 13:05 11.02.2021
- Союзном государству Беларуси и России не нужны новые наднациональные органы - Лукашенко
- 13:00 11.02.2021
- Lucasfilm уволил актрису из «Мандалорца» за ее пост в соцсетях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать