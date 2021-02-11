Более 40% украинцев считают закрытие телеканалов ошибочным шагом - опрос

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет телеканалов "112 Украина","ЗИК "и" Ньюс-уан" 40,8% украинцев считают ошибочным шагом власти, который "ведет к ограничению прав граждан". Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), опубликованного в четверг.

"34,6% респондентов считают запрет необходимым шагом, в то время как 40,8%, наоборот, считают этот шаг ошибочным, который ведет к ограничению прав граждан, 22,4% опрошенных затруднились с ответом, а 2,2% отказались отвечать", - отмечается в исследовании.

По данным КМИС, если на западе и в центральной части страны относительно преобладает поддержка этого шага, то на юге, востоке и в Донбассе больше тех, кто считает такое решение ошибкой. Среди избирателей партий больше всего поддерживают запрет телеканалов сторонники партий "Европейская солидарность", "Слуга народа" и "Сила и честь", меньше всего - сторонники партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

Опрос проводился с 5 по 7 февраля на всей подконтрольной Киеву территории Украины. Опрошено около 1 тыс. респондентов.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении санкций сроком на пять лет к телеканалам "112 Украина", "Ньюс-уан" и "ЗИК", а также к их владельцу - депутату Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарасу Козаку. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube . После этого радикалы начали требовать закрыть еще два телеканала - "Наш" и "Интер" - и периодически блокируют офисы этих каналов.