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Премьер Польши призвал не допустить завершение реализации проекта "Северный поток 2"

15:00 11.02.2021 Источник: Интерфакс

Премьер Польши Матеуш Моравецкий в четверг призвал не допустить завершение реализации проекта газопровода "Северный поток 2".

"Газопровод - ход за спиной у Европы. Это - направленный против ЕС проект, который в скором времени могут начать использовать в интересах агрессивной политики России. Газопровод усилит зависимость ЕС (от России - ИФ), наносит удар по экономике и безопасности", - написал он в своем твиттере.

По мнению Моравецкого, "настало время остановить проект".

Днем ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна не намерена "рушить мосты" с Россией.

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