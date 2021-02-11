Учебники под редакцией Мединского могут появиться в российских школах
15:12 11.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В российских школах могут появиться учебники под редакцией Мединского. Это будут книги по отечественной и зарубежной истории. Об этом объявлено на презентации Российского военно-исторического общества в книжном клубе «Достоевский».
«Нам бы хотелось, чтобы эта новая линейка дошла до школ. Это довольно инновационный подход к изучению истории в школе. Там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая», — сказал помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский.
Общий тираж изданий составил больше 1 млн экземпляров. Почти все книги уже находятся в магазинах или учебных заведениях. Говорит Москва
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