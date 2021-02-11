0
0
60
НОВОСТИ

Учебники под редакцией Мединского могут появиться в российских школах

15:12 11.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В российских школах могут появиться учебники под редакцией Мединского. Это будут книги по отечественной и зарубежной истории. Об этом объявлено на презентации Российского военно-исторического общества в книжном клубе «Достоевский».

«Нам бы хотелось, чтобы эта новая линейка дошла до школ. Это довольно инновационный подход к изучению истории в школе. Там большая культурная составляющая, большая историческая составляющая», — сказал помощник президента России, председатель РВИО Владимир Мединский.

Общий тираж изданий составил больше 1 млн экземпляров. Почти все книги уже находятся в магазинах или учебных заведениях.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 11.02.2021
Террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят боевиков для терактов в РФ - источник
0
26
15:22 11.02.2021
В Подмосковье мобилизовано рекордное число техники на период снегопадов
0
49
15:00 11.02.2021
Премьер Польши призвал не допустить завершение реализации проекта "Северный поток 2"
0
98
14:32 11.02.2021
Более 40% украинцев считают закрытие телеканалов ошибочным шагом - опрос
0
144
14:12 11.02.2021
Порядка 1,5% населения ЕС прошли вакцинацию от коронавируса - еврокомиссар
0
182
14:00 11.02.2021
Песков сожалеет, что участники встречи Путина с главредами слили информацию о беседе
0
310
13:32 11.02.2021
Из лаборатории Зоологического института РАН похитили около полусотни черепов животных
0
221
13:20 11.02.2021
Сергей Смирнов рассказал об ухудшении условий содержания в спецприемнике в Сахарово
0
252
13:05 11.02.2021
Союзном государству Беларуси и России не нужны новые наднациональные органы - Лукашенко
0
263
13:00 11.02.2021
Lucasfilm уволил актрису из «Мандалорца» за ее пост в соцсетях
0
262

Возврат к списку