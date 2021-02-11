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Террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят боевиков для терактов в РФ - источник

15:32 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористы, подконтрольные запрещенной в РФ организации "Хайят Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"), готовят боевиков для совершения преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций, сообщили источники в правоохранительных органах.

"Получена информация о том, что главари террористического альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (признана решением Верховного суда террористической организацией 20 мая 2020 года) нацелили своих сторонников на совершение преступлений в различных городах России в местах проведения массовых уличных акций. В этих целях лидерами террористических формирований "Джейш Мухаджирин валь Ансар", "Джамаат Таухид валь Джихад", "Аджанд аль Кавказ" и других структурно находящихся в "Хайят Тахрир аш-Шам" ведется подготовка наиболее доверенных и опытных боевиков из числа рекрутов, имеющих российское происхождение или завербованных в граничащих с Россией странах", - сказал собеседник агентства.

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