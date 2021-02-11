Проект новой Конституции Белоруссии будет вынесен на референдум в 2022 году - Лукашенко
16:00 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект новой Конституции Белоруссии будет в течение нынешнего года готов, а в начале следующего - вынесен на всенародное обсуждение. Об этом заявил в четверг на Всебелорусском народном собрании президент страны Александр Лукашенко.
"В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум, - я думаю, мы справимся, - мы внесем его на всенародное голосование, на референдум", - сказал белорусский лидер.
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