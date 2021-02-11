ЕС начал обсуждение новых антироссийских санкций из-за ситуации с Навальным - Bloomberg
16:12 11.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз приступил к обсуждению новых санкций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Об этом сообщает в четверг агентство Блумберг со ссылкой на двух европейских дипломатов.
По их информации, в заседании, которое прошло в среду, участвовали послы стран ЕС в Брюсселе. Ни одно государство - член сообщества не высказало возражений против введения новых санкций в отношении России, отметил один из дипломатов.
Несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального прошли в ряде крупных городов России 23 и 31 января. Навальный, дважды условно осужденный за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево, Химкинский суд оставил его под стражей. 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.
НОВОСТИ
- 17:00 11.02.2021
- Автобус с россиянами попал в ДТП в Норвегии
- 16:32 11.02.2021
- ЕК улучшила свои ожидания по поводу восстановления мировой экономики в 2021 году
- 16:16 11.02.2021
- Сбер предлагает держателям карт отказаться от пластика
- 16:00 11.02.2021
- Проект новой Конституции Белоруссии будет вынесен на референдум в 2022 году - Лукашенко
- 15:32 11.02.2021
- Террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят боевиков для терактов в РФ - источник
- 15:22 11.02.2021
- В Подмосковье мобилизовано рекордное число техники на период снегопадов
- 15:12 11.02.2021
- Учебники под редакцией Мединского могут появиться в российских школах
- 15:00 11.02.2021
- Премьер Польши призвал не допустить завершение реализации проекта "Северный поток 2"
- 14:32 11.02.2021
- Более 40% украинцев считают закрытие телеканалов ошибочным шагом - опрос
- 14:12 11.02.2021
- Порядка 1,5% населения ЕС прошли вакцинацию от коронавируса - еврокомиссар
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать