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ЕК улучшила свои ожидания по поводу восстановления мировой экономики в 2021 году

16:32 11.02.2021 Источник: РОСБАЛТ

Европейская комиссия улучшила свои ожидания по поводу восстановления мировой экономики в 2021 году — с осеннего прогноза в 4,7% до 5,2%.

Кроме того, Еврокомиссия скорректировала в сторону повышения оценку спада в 2020 году из-за пандемии — до 3,4%, вместо предполагавшихся осенью 3,8%. Прогноз роста на 2022 год изменен незначительно — с 3,7% до 3,8%, сообщает ТАСС со ссылкой доклад регулятора.

При этом, в частности, Еврокомиссия ухудшила оценку роста реального ВВП еврозоны на текущий год до 3,8% с 4,2%, а на 2022 год — повысила до 3,8% с 3%, отмечает ПРАЙМ.

Напомним, в конце января Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал в сторону повышения прогноз динамики мировой экономики, предполагая теперь, что глобальный ВВП в нынешнем году прибавит 5,5%.

При этом МВФ не стал менять оценку роста мировой экономики на 2022 год — 4,2%.  Росбалт

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